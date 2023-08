Jubileusz 30-lecia Elektrowni Opole. Zapewnia ona 8 procent krajowej produkcji prądu w Polsce

- Dziś są to potężne obciążenie w kosztach naszej energii elektrycznej, związane z polityką klimatyczną wymuszoną przez Unię Europejską – tłumaczy prezes PGE. - Ale oczywiście musimy realizować te postanowienia, do których się zobowiązaliśmy. Jako PGE zapłacimy w tym roku 26 miliardów złotych za emisję CO2, dlatego w przyszłości musimy budować źródła zeroemisyjne, aby zapewnić polskiej gospodarce konkurencyjność i aby nasi klienci mieli czystą energię w niskiej cenie. Obecnie bazujemy na węglu. Będzie on wykorzystywany w naszych źródłach wytwarzania energii elektrycznej dopóty, dopóki będzie to potrzebne, ale potem odejście od niego jest nieuniknione.