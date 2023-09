Wniosek o podwyżkę. Jakich argumentów użyć w podaniu o podwyżkę do szefa i jak napisać pismo o podwyżkę płacy? Oto wzór

Uzyskaliśmy awans

COMPONENT {"params":{"text":"Podanie o podwyżkę. Wzór","id":"podanie-o-podwyzke-wzor"},"component":"subheading"}

Oto przykładowy wzór pisma do szefa o podwyżkę.

PODANIE O PODWYŻKĘ WYNAGRODZENIA

Szanowny Panie,

Z racji mojego wieloletniego zaangażowania w pracę w... (wpisz nazwę firmy) zwracam się z uprzejmą prośbą docenienia moich dotychczasowych osiągnięć w formie podwyższonego wynagrodzenia do wysokości ... (wpisz kwotę) brutto.

Swoją prośbę motywuję tym, że od początku pracy w firmie z sukcesem realizuję postawione przede mną zadania, osiągam osobiste cele, a tym samym realizuję cele firmy.

Z całą pewnością mogę stwierdzić, że jestem pracownikiem oddanym, rzetelnym i odpowiedzialnym, a moje doświadczenie w branży jest znaczące.

Podniesiona płaca dawałaby mi większą satysfakcję z pracy, a jednocześnie motywowała do jeszcze bardziej wydajniejszej pracy.

Bardzo proszę o rozpatrzenie mojej propozycji. Będę wdzięczny, jeśli znajdzie Pan czas na osobistą rozmowę w tej kwestii.

Z poważaniem

Jan Nowak

Oczywiście to tylko jeden z wzorów podania o podwyżkę wynagrodzenia. Należy go traktować jako sugestię. We własnym podaniu wypisz swoje argumenty, które wzmocnią twoją prośbę.

COMPONENT {"params":{"text":"Kiedy negocjować podwyżkę?","id":"kiedy-negocjowac-podwyzke"},"component":"subheading"}

Wybór dobrego momentu jest bardzo ważny. Warto sprawdzić, choćby w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy firma faktycznie ma tak dobre wyniki finansowe jak nam się wydaje.

Trzeba też porozmawiać z kolegami z działu lub koniecznie ze związkami zawodowymi, jeśli są w firmie, bo zawsze grupa ma większą siłę przebicia w takich negocjacjach niż pojedyncza osoba.