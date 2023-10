Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu na drugim miejscu ogólnopolskiego rankingu miejskich przewoźników. Zgadzacie się z tym? Sławomir Draguła

Po tegorocznych dostawach autobusów elektrycznych, flota opolskiego MZK to już niemal wyłącznie pojazdy niskoemisyjne Euro 6 oraz całkowicie zeroemisyjne. To m.in. był klucz do sukcesu w ogólnopolskim rankingu.