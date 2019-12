- W Opolu już teraz nie sposób zaparkować, a przez te drzewa będzie jeszcze gorzej! - skarżą się kierowcy. Z drugiej strony są mieszkańcy broniący nasadzeń. - Byle ktoś potem dbał o drzewa - mówią.

- Tam, gdzie to możliwe, przesuwamy miejsce nasadzenia. Należy przy tym pamiętać, że w większości przypadków odtwarzamy nasadzenia w misach już istniejących - stwierdza.

Nasadzenia w centrum Opola to część szerszego projektu, w ramach którego wzdłuż ulic w całym mieście do połowy 2020 roku pojawić ma się łącznie ponad 3700 drzew.W ostatnich dniach nowe drzewa pojawiły się wzdłuż ulic Kołłątaja i Kośnego oraz na Pasiece.- Szkoda tylko, że te drzewka pojawiają się też w miejscach, w których wcześniej można było parkować. W ten sposób jeszcze trudniej będzie zaparkować w centrum - skarży się pan Stefan, kierowca z Opola.Ale są też osoby, które bronią nasadzeń. - W ostatnich latach z terenu Opola zniknęło mnóstwo drzew. Dobrze, że w końcu pojawiają się nowe. Mam tylko nadzieję, że służby miejskie będą jeszcze potem o nie dbały - komentuje pan Mariusz.Adam Leszczyński, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg, przekonuje, że choć część nasadzeń realizowana jest kosztem miejsc parkingowych, to takich przypadków nie jest dużo.Rzecznik MZD dodaje, że nowe drzewa będą systematycznie zabezpieczane, m.in. przed solą drogową.- Nasadzenia wynikają z projektu, który obejmował także infrastrukturę znajdującą się w ziemi, tak aby nie było kolizji – podkreśla.Wątpliwości części opolan budzi fakt, że nasadzenia prowadzone są w grudniu.- Pogoda jest bardzo sprzyjająca, rośliny są w stanie spoczynku i to jest idealna pogoda. Sadzić można do momentu, w którym ziemia nie będzie zbytnio zamarznięta – przekonuje Adam Leszczyński.