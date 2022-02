Nie 3, a 1 godzina języka niemieckiego w szkole. Nowe prawo ma zostać zaskarżone, bo mniejszość niemiecka czuje się dyskryminowana

Głosami posłów PiS i Konfederacji sejm zmniejszył finansowanie nauki języka niemieckiego dla mniejszości niemieckiej o blisko 40 milionów złotych. Rządowa poprawka ominęła w ten sposób pozostałe mniejszości, w tym kaszubską, która podobnie jak mniejszość niemiecka - uczy się w szkołach języka mniejszości narodowej.

O konieczności przywrócenia symetrii w relacjach polsko-niemieckich mówi poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski, z którego inicjatywy rząd zajął się sprawą finansowania nauki niemieckiego dla mniejszości niemieckiej.

- Dla porównania w Niemczech liczba godzin języka polskiego w ramach edukacji szkolnej wynosi zero. Nie ma ani jednej szkoły w Niemczech, w której uczony jest w systemie szkolnym i finansowany przez Niemcy język polski ojczysty. Ani jednej! To jest sprzeczne z polsko-niemieckim traktatem z 1991 r. Niemcy zamiast szanować traktatowe prawa do nauki polskiego dla polskiej mniejszości uczą dzieci naszego języka, ale tylko w systemie pozaszkolnym, na pozalekcyjnych zajęciach dodatkowych przeznaczonych dla dzieci migrantów z Arabii Saudyjskiej, Iraku czy Turcji. W taki sposób upokarzają polską mniejszość – tłumaczy Kowalski.