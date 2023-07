Nowy market niemieckiej sieci Aldi powstaje w Opolu. Budynek ma już dach i ściany. Otwarcie sklepu ma nastąpić jeszcze w 2023 roku

Do tej pory niemiecka sieć nie potwierdzała oficjalnie, że to jej sklep powstaje w Szczepanowicach, ale na placu budowy wisiał baner informujący o tym, jaki market powstaje.

- Faktycznie, w tym roku planujemy otwarcia w województwie opolskim, jednak o szczegółach komunikujemy zawsze w momencie, gdy wszelkie formalności z budową są zakończone i mamy 100 proc. pewność, co do daty otwarcia - napisała w odpowiedzi na nasze pytania Luiza Urbańska, specjalista do spraw komunikacji sieci Aldi.