Nowy stadion w Opolu będzie korzystał z odnawialnym źródeł energii. Będzie to pierwszy taki obiekt w Polsce. Inwestycja zwróci się za 5 lat

- Jednym z najbardziej pozytywnych aspektów projektu jest fakt, że znaczna część energii potrzebnej do zasilania stadionu pochodzić będzie z odnawialnych źródeł, co wpłynie na znaczne ograniczenie kosztów jego utrzymania. W obliczu gwałtownego wzrostu cen surowców energetycznych, ta inwestycja stanowi odpowiedź na potrzebę redukcji zużycia paliw i energii, co przekłada się na oszczędności przy eksploatacji obiektu – podkreśla prezes Stasiak.