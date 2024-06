Nyska Akademia ma nowe kierunki studiów magisterskich. „Spełniamy marzenia”

Od teraz studenci kierunków: informatyka i administracja nie będą musieli zmienić uczelni by kontynuować naukę na studiach II stopnia.

- Bardzo miło nam jest poinformować, że decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dnia 20.06.2024r. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie uzyskała zgodę na prowadzenie studiów drugiego stopnia (magisterskich) o profilu praktycznym na kierunku Informatyka – informuje uczelnia na swojej stronie.

Studia będą powadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym na specjalnościach: I

inżynieria oprogramowania

inteligentne technologie informatyczne.

To nie jedyna dobra wiadomość jaką nyska Akademia ma dla swoich studentów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i prośbom studentów PANS, zwłaszcza kończących naukę na studiach I stopnia na kierunku administracja, kadra Wydziału Nauk Społecznych opracowała dla tego kierunku program studiów II stopnia.

Jak informuje uczelnia wniosek w tej sprawie został przesłany do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w marcu tego roku. Następnie, po formalnej weryfikacji, przesłano go do do Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która 13 czerwca 2024 r. wyraziła swoją pozytywną opinię. Na jej podstawie Minister Nauki w dniu 20 czerwca 2024 r. udzielił pozwolenia PANS na utworzenie studiów II stopnia na kierunku administracja.