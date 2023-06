Oddano do użytku nową drogę pod Kędzierzynem-Koźlem. Kosztowała ponad 11 milionów zł, ponieważ wybudowano ją od podstaw

– Ponad 11,2 mln zł to dużo jak za 1,5 kilometra drogi, ale tę drogę wybudowaliśmy od nowa. Nic z tego, co tutaj było przed modernizacją praktycznie nie zostało. Wymieniona została całkowicie zarówno podbudowa, jak i nawierzchnia, a do tego mamy jeszcze także na całej długości tego odcinka nową ścieżkę pieszo-rowerową, bezpieczną, wydzieloną i oznakowaną – taką, która pozwoli mieszkańcom, a zwłaszcza działkowiczom na bezpieczny dojazd od ronda milenijnego do działek. Do tego oczywiście zatoki autobusowe, więc była to naprawdę spora inwestycja i przy tym kompleksowa, która wystarczy na długie, długie lata – podsumował Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa opolskiego.