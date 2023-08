Odra w Opolu zzieleniała. Wody Polskie zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma powodów do niepokoju

Przyczyną zakwitu zielenic na Odrze jest niski stan wody połączony z wysoką temperaturą. Jest to zjawisko naturalne.

Następnie glony spłynęły do Odry, a później popłynęły z nurtem rzeki. Ani na Kanale Gliwickim, ani na dalszych odcinkach Odry, nie odnotowano śniętych ryb czy innych organizmów.

Wody Polskie również zapewniają, że nic niepokojącego się nie dzieje i sytuacja jest pod kontrolą.

- Obserwujemy spływ drobnej roślinności zielonej między innymi od stopnia wodnego we Wróblinie do stopnia wodnego w Groszowicach. Nic nie wskazuje na to, aby ta drobna zielona roślinność stanowiła zagrożenie dla organizmów żyjących w korycie rzeki Odry – mówi Linda Hofman, rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. - Niemniej jednak jesteśmy w kontakcie w tej kwestii z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Opolu, w którego kompetencjach, a także kompetencjach Inspekcji Ochrony Środowiska jest ocena i stwierdzenie tego, co teraz Odrą przepływa i jaki to może to wywierać wpływ na środowisko wodne, ponieważ to jest poza kompetencjami Wód Polskich w Gliwicach.