Rewitalizacja Odry jest potrzebna. Czy nowa ustawa pomoże przyrodzie czy jej zaszkodzi? Zdania są podzielone

- Niech nas nie zmyli nazwa ustawy, który zakłada „rewitalizację”, czyli jak by się mogło wydawać coś ważnego i potrzebnego. Rząd zapisał tam, że chce wyleczyć Odrę za pomocą betonu. 51 razy w projekcie ustawy pojawia się słowo budowa, przebudowa jazu, spiętrzeń, progów. To wszystko prowadzi do uregulowania rzeki, a więc Odra traci możliwość do samooczyszczania. Zastanawia również skrócona ścieżka decyzyjna, czyli budowę będzie można rozpocząć już po miesiącu od wydania decyzji, bez możliwości sprawnego odwołania. Ten beton zabije nam Odrę! – alarmuje Piotr Sitnik, regionalny przewodniczący partii Polska 2050 Szymona Hołowni.