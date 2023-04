Opole. Nagrody im. Jana Całki wręczone. Otrzymali je społecznicy i organizacje pozarządowe

Dziś Zupa to również streetworkerzy pracujący z potrzebującymi. Wyjście z posiłkami na ulicę służy zbliżeniu się do codzienności bezdomnych, do trudnych sytuacji, z którymi na co dzień przychodzi im się zmagać. Zupa jednoczy szerokie grono ludzi, ucząc ich wrażliwości na osoby w kryzysie.; stworzyła nowy przyczółek w walce o godność człowieka. Fundacja Zupa w Opolu skutecznie oraz systematycznie wspiera osoby w kryzysie bezdomności oraz osoby ubogie. Jest to niezwykle wartościowa inicjatywa, skierowana na osoby najbardziej potrzebujące