Opolskie kobiety solidarne z kobietami z Ukrainy. Wzruszające wyznanie 20-latki z Mariupola, która uciekła przed wojną

- Ostatnie wspomnienia z mojej ojczyzny są bardzo traumatyczne. Nie życzyłabym nikomu, aby musiał coś takiego przeżyć. Wszystko zaczęło się w nocy z 23 na 24 lutego, gdy zadzwoniła do mnie siostra, mieszkająca na co dzień w Kijowie, żeby przestrzec mnie przed zbliżającym się bombardowaniem. Tej nocy nie zmrużyliśmy oka, ale wówczas nikt nie wyobrażał sobie, że Putin jest w stanie posunąć się do ostateczności, jaką było wypowiedzenie nam wojny - tłumaczy Arina, studentka Uniwersytetu Opolskiego.