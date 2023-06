Przed Sądem Okręgowym w Opolu ruszył proces dwóch więźniów Zakładu Karnego w Strzelcach Opolskich. Ich kompan spod celi stracił oko

Aktem oskarżenia objęto dwóch więźniów Zakładu Karnego w Strzelcach Opolskich - Leszka G. i Krzysztofa D.

Jednak na rozprawie przed Sądem Okręgowym w Opolu stawił się w środę 21 czerwca tylko ten pierwszy. Oskarżono go o popełnienie dwóch przestępstw.

Zgodnie z treścią aktu oskarżenia, 15 lipca 2021 roku w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich Leszek G. miał zaatakować plastikowym nożem innego więźnia - Szandora A., doprowadzając go do ciężkiego uszkodzenia oka, a w efekcie ślepoty na to oko.

- Czyny te miały miejsce w warunkach recydywy, czyli w przypadku popełnienia kolejnych przestępstw przez tego samego sprawcę – mówiła dziś w sądzie prokurator Iwona Kanturska, prokurator rejonowa ze Strzelec Opolskich.

Leszek G. nie przyznał się do winy. Jak stwierdził, poszkodowany mężczyzna sam wbił sobie nóż w oko, bo był pod wpływem narkotyków.