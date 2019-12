Rondo w centrum Opola zmieni patrona. Dotychczasowy będzie miał własną ulicę

Alfons Zgrzebniok był nauczycielem i działaczem samorządowym, a także komendantem Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska i jednym z dowódców pierwszego powstania śląskiego. Dowodził także drugim powstaniem oraz był zaangażowany w trzecie. W 1923 roku był współzałożycielem Związku Powstańców Śląskich.

Witold Pilecki był rotmistrzem Wojska Polskiego oraz żołnierzem Armii Krajowej. W 1940 roku dobrowolnie się poddał i trafił do obozu w Auschwitz. Tam stworzył strukturę konspiracyjną, która przesyłała raporty na temat sytuacji w obozie. To dzięki temu Zachód dowiedział się o skali ludobójstwa w Auschwitz. Z obozu uciekł w 1943 r., a w rok później walczył w Powstaniu Warszawskim. Po nim trafił do obozu jenieckiego, a z niego do armii gen. Andersa we Włoszech. Ten zlecił mu powrót do komunistycznej Polski i budowanie siatki wywiadowczej. Aresztowano go w 1947 roku, rok później został stracony.