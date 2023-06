Są niezbędni w działaniach Wojska Polskiego. Święto 10. Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu

Wiceszef MON nie ma wątpliwości, jaka powinna być przyszłość polskiej armii.

- Agresja Rosji uwidoczniła tym, którzy przywykli do życia w pokoju potrzebę posiadania dużej, dobrze wyposażonej armii - mówił minister Marcin Ociepa. - Dzisiaj to jest ostatni moment, żeby ci, którzy popełniali błędy rozbrajając polską armię, którzy ograniczali jej liczebność, z tej drogi mogli zawrócić. Rząd Zjednoczonej Prawicy od roku 2015 zwiększył liczebność sił zbrojnych z 95 tysięcy do 172 tysięcy już teraz, wyposaża w najnowocześniejszy sprzęt właśnie po to, aby odstraszać naszych przeciwników. Wojna na Ukrainie pokazała, że to zagrożenie jest ciągle realne.