Strzelanie, rzut granatem i wojskowy survival. Tego uczyli się uczestnicy szkolenia "Trenuj jak żołnierz" w 10 Brygadzie Logistycznej

Natomiast niedziela została w całości przeznaczona na zajęcia praktyczne, które odbywały się na terenie strzelnicy garnizonowej. W planie znalazły się:

- Przećwiczyliśmy również elementy musztry, ponieważ osoby te muszą przygotować się do przysięgi wojskowej, by jak najlepiej wypadły przed swoimi rodzinami - mówi oficer prasowy 10 Brygady Logistycznej w Opolu.

Wśród osób, które zgłosiły się na szkolenie wojskowe, nie brakowało pań.

- Od momentu ćwiczeń z medycyny taktycznej z wojskami specjalnymi szerzej zainteresowałam się wojskiem. Nie bez wpływu na moją decyzję było to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Dotarło do mnie, że zagrożenie być może nie jest w chwili obecnej, ale nie można wykluczyć go w przyszłości. A że lubię być osobą przygotowaną na różne sytuacje, stwierdziłam, że się zgłoszę - wyjaśnia Marta Bukowska z Dzierżoniowa, studentka medycyny. - Szkolenie bardzo ciekawe i ciekawie prowadzone. Tylko dwa dni, a mnóstwo wiedzy i umiejętności. Polecam każdemu.