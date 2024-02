Świetny koncert Depeche Mode w łódzkiej Atlas Arenie, fani zgotowali muzykom długą owację ZDJĘCIA

Program wieczoru zaproponowanego przez Depeche Mode należał do najbardziej refleksyjnych ze wszystkich występów zespołu w Łodzi (a tegoroczne koncerty w Łodzi to 5. i 6. wizyta muzyków w Atlas Arenie). Trudno się jednak temu dziwić ze względu na tematykę ostatniego albumu i wspomnienie Andy’ego Fletchera (także podczas koncertu). Wydarzenie rozpoczęły dwa utwory z "Memento Mori" - "My Cosmos Is Mine" i znakomity "Wagging Tongue". By już za chwilę zaserwować publiczności "Walking In My Shoes" - podczas wykonywania utworu jak zwykle z klasą odziany Dave Gahan zaprezentował do kamery przenoszącej obraz na telebimy swoje nadzwyczaj eleganckie buty. Następnie usłyszeliśmy m.in. "It's No Good", "Policy Of Truth", "Precious", "Strangelove" w akustycznej wersji, "Behind The Wheel" (zadedykowane Andy'emu Fletcherowi), "Black Celebration", "John The Revelator" i "Enjoy The Silence" w zrozumiały sposób, w kontekście nieco kontemplacyjnego wieczoru, kończący główną część koncertu. Nie zabrakło również wykonywanego podczas całej trasy "Happy Birthday To You" - tym, razem dla fanki o imieniu Magda. Całość wspierały wyśmienite wizualizacje i gra świateł.

Na bis Depeche Mode zagrali "Waiting For The Night" oraz koncertowe mustangi - "Just Can't Get Enough", "Never Let Me Down Again" i nieśmiertelny "Personal Jesus", znowu jakże trafnie wieńczący całość przedsięwzięcia. Potem był czas na owacje, ukłony, uściski i uśmiechy. Moda na Depeche Mode jeszcze długo nie przeminie.