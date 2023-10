Talent i praca – to się opłaca. Konferencja dla młodzieży w Oleśnie

Konferencja „Talent i praca – to się opłaca!” zorganizowana zostało we wtorek (17 października) w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie w ramach Opolskiego Tygodnia Kariery.

- Ideą organizacji takiego przedsięwzięcia jest wsparcie młodzieży ze szkół podstawowych w procesie podejmowania decyzji co do wyboru przyszłej kariery, a między innymi rodzaju oraz profilu przyszłej szkoły ponadpodstawowej - mówi Maciej Flank, dyrektor Młodzieżowego Urzędu Pracy. - Dlatego też o wygłoszenie krótkich prezentacji dla młodzieży poprosiliśmy osoby, które dzięki połączeniu talentu i pracy osiągnęły sukces zawodowy lub sukces w biznesie.

Prelekcje wygłosili: Tomasz Jurczyk, Anita Kaliciak-Stampska, Andrzej Wachowski, Maksymilian Dobosz, Remigiusz Wachowski.

Wszystkich ich łączy jedno: niedawno sami byli uczniam, musieli wybrać zawód i wybrali bardzo dobrze. Dzisiaj każdy z nich jest fachowcem w swojej rodzinie: przedsiębiorcą, położną, fizjoterapeutą czy leśnikiem. Opowiedzieli oni uczniom o swojej drodze do sukcesu, nawiązując do tematu konferencji: „Talent i praca – to się opłaca!”.