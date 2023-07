Trwają wykopaliska w Łambinowicach. Archeolodzy znaleźli ciekawe pamiątki po niewolonych żołnierzach

Niecodzienne artefakty

Jak tłumaczy Elżbieta Góra, kierownik Działu Zbiorów i Konserwacji CMJW, na mocno skorodowanym znaku o charakterystycznym kształcie, czytelne jest nazwisko osoby, do której znak należał - Józef Łabazowicz. Widoczne jest również częściowo oznaczenie jednostki wojskowej oraz wyznania. To co w obecnym stanie zachowania artefaktu jest nieczytelne to rok urodzenia, zgodnie z zasadą wybijany na nieśmiertelnikach wojskowych.