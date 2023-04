W Opolu odprawiono mszę krzyżma, ostatnią liturgię przed Triduum Paschalnym. Pobłogosławiono oleje i odnowiono przyrzeczenia kapłańskie

Biskup opolski nawoływał też do odwagi i pokory w kapłaństwie.

- Potrzeba większego zaangażowania w życie i misję kościoła. To jest zadanie nas kapłanów, ale też wszystkich wiernych. Trzeba mieć wiele odwagi wychodzenia do świata, także w takim sprzeciwie wobec świata, tam, gdzie depcze się Boże Prawo i Ewangelie, oczywiście zawsze to trzeba czynić mądrze i roztropnie. Trzeba też wiele pokory, a wręcz uniżenia przed Panem i budowania swojej tożsamości i posługi na nim, na jego łasce. Gdy tego brakuje, czasem krótko po tym jak się Jezusowi to ślubuje w dzień święceń, następuje odejście – głosił Andrzej Czaja.