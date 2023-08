Z własnej woli idą do wojska. Służba ojczyźnie stała się atrakcyjnym sposobem na życie. Ile zarabia żołnierz? Są to dobre zarobki

- Młodzi ludzie chętnie zgłaszają się do wojska, a wydarzenia takie jak piknik "Silna Biało-Czerwona" są doskonałą okazją do przybliżenia im tej ścieżki. Tutaj młodzi ludzie mogą uzyskać dogłębne informacje na temat różnych form służby wojskowej. A w obliczu ambitnych celów rekrutacyjnych, gdzie do roku 2035 armia ma liczyć 250 tys. żołnierzy zawodowych oraz 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, rekrutacja stała się priorytetem – tłumaczy por. Michał Gełej.