Bractwo Świętego Józefa na wspólnym różańcu. Mężczyźni spotkali się w Jemielnicy przy relikwiach błogosławionej rodziny Ulmów

Biskup stwierdził, że z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie i historii Ulmów winniśmy uczynić dla siebie program na przyszłość.

- Niech będzie to po pierwsze życie z pasją. Nastawione na przemianę i doskonalenie otaczającego nas świata. Bez leku, że zbytnio będziemy ingerować w jego strukturę, w jego Boży zamysł. Bóg nam go dał. Dał nam także naukę, technikę i wszystko co sprzyja rozwojowi człowieka, byśmy z tego korzystali nie tracąc niczego z naszego pragnienia i marzeń o świętości. Po drugie niech to będzie naszych domówi i rodzin prawdziwym Kościołem domowym z centralnym w nim miejscem na Słowo Boże , jego lektury i refleksji (…). Wreszcie po trzecie, wyjątkowo ważne w kontekście czasu, w którym żyjemy. Czynienie otwartości naszych serc, domów i wspólnot symboliczną gospodą, ugoszczeniem i życzliwością wobec tych, którzy gorzej się od nas mają. Zwłaszcza chorych, samotnych, potrzebujących - zachęcał bp Waldemar.