Budowa spalarni odpadów w Opolu jest przesądzona. Mieszkańcy obawiają się, czy inwestycja jest bezpieczna. Miejska spółka zapewnia, że tak

Prezes Stasiak odniósł się także do zarzutu, że spalarnia będzie emitować do środowiska szkodliwe związki takie jak dioksyny i furany.

- Jest to praktycznie wyeliminowane, gdyż przepisy w przypadku tego typu instalacji narzucają konieczność osiągnięcia temperatury spalin na poziomie minimum 850 st. Celsjusza, w której to następuje rozpad tych substancji - podkreśla prezes ZK.

Czy spalarni odpadów w Polsce już jest za dużo?

- Niekontrolowany rozwój spalarni może prowadzić do nadmiernego generowania odpadów i konieczności dostarczania większej ilości surowców, co jest sprzeczne z zasadami zrównoważonego rozwoju - tłumaczył podczas wyjazdowego spotkania Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce poseł Lewicy Przemysław Koperski.

Podczas spotkania w cementowni Górażdże poseł Koperski zauważył, że przykładem mogą być kraje skandynawskie, gdzie istnieje tendencja do przewożenia odpadów z jednego miasta do drugiego, a nawet z jednego kraju do drugiego ze względu na nadmierną liczbę spalarni. A to z kolei prowadzi do konieczności dostarczania nowych surowców i utrzymania ciągłego przepływu odpadów.