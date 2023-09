Firma z Opola sprzedawała swoje produkty z rtęcią. Norma przekroczona o niemal 1300 procent! To nie pierwsza afera związana z firmą SFD

23 sierpnia sanepid pobrał próbki ze sklepu i przekazał je do własnego laboratorium. Wyniki z 1 września wskazały 1100 proc. przekroczenia dopuszczalnego poziomu rtęci.

Produkty zakupione w hipermarketach i sklepach SFD w różnych miejscach w Polsce w sierpniu 2023 r. zostały wysłane do laboratorium. Wyniki badań wskazywały na przekroczenia dopuszczalnych poziomów metali ciężkich (m.in. próbka z Piaseczna wskazywała niemal 1300 procent przekroczenia dopuszczalnego poziomu rtęci) .

- To największa afera w polskiej branży fitness - uważa Bartłomiej Szkutnik, który zlecił przeprowadzenie badań produktów firmy SFD, a wyniki opublikował na swoim kanale „Fit Recenzje”.

Suplement diety, który stał się przedmiotem tej głośnej sprawy, to kreatyna . Wykorzystywana przez wielu sportowców, kreatyna jest powszechnie stosowana ze względu na jej potencjał zwiększania energii gromadzonej w mięśniach.

Sprawa kreatyny z SFD została przekazana do opolskiego sanepidu, pod który bezpośrednio podlega sklep z branży fitness.

Produkty SFD wycofywane z rynku

Sklep SFD odniósł się do sprawy 7 września. Jak napisali w swoim stanowisku w tej sprawie, kreatyna, w której stwierdzono wadę jakościową, została wyprodukowana na ich zlecenie przez jednego z zewnętrznych dostawców.

Wskazane przez sanepid parte zostały wycofane ze sprzedaży w sklepach SFD , prowadzona jest też akcja wycofywania produktów z rynku. Już wcześniej zrobiły to m.in. sieci sklepów Auchan i Decathlon.

To kolejna afera z udziałem sklepu SFD

Zanieczyszczona kreatyna to nie pierwsza wpadka firmy SFD. W przeszłości ujawniono wyniki badań dotyczących odżywki białkowej Allnutrition Whey Protein, która jest produkowana przez tę samą firmę. Okazało się, że zawartość cukrów w białku o smaku białej czekolady była ponad trzykrotnie wyższa niż to, co deklarowano na etykiecie.

Skandaliczne odkrycie, że produkty SFD były zanieczyszczone rtęcią, wywołuje obawy wśród klientów. Rtęć jest bowiem związkiem chemicznym, który jest znany ze swojej toksyczności i negatywnego wpływu na zdrowie.