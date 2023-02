Powstanie drugi zakład materiałów do baterii samochodowych w Nysie. Umicore będzie jeszcze większe?

W lipcu 2022 roku Umicore powołało swoją spółkę córkę o nazwie Umicore Materials, z siedzibą w Radzikowicach pod Nysą, gdzie już działa i jest rozbudowywany zakład produkcji materiałów katodowych.

Prezes Umicore Materials wystąpił do burmistrza Nysy o decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania nowego zakładu, identycznej branży. Ma powstać pomiędzy obecnym zakładem, a obwodnicą Nysy, w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Inwestycyjnej. Zajmie powierzchnię 14 hektarów dzisiejszych pól.

Zgodnie z zamierzeniami powstaną tam 3-4 budynki produkcyjne, każdy o powierzchni 20 tysięcy metrów kwadratowych, do tego obiekty pomocnicze, administracja, laboratorium. Inwestor przewiduje budowę 6,5 kilometra wewnętrznych dróg, 15 kilometrów rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, 1,8 hektara parkingów i utwardzonych placów.

Burmistrz Nysy zobowiązał inwestora do opracowania i przedstawienia szczegółowego raportu, jak inwestycja będzie wpływać na środowisko naturalne. Zlecono to opolskiej firmie Atmoterm. W grudniu raport trafił do urzędu i został już pozytywnie zaopiniowany przez Sanepid i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Wniosek czeka już tylko na ostateczne rozstrzygnięcie burmistrza Kordiana Kolbiarza.