Matki, które prowadzą własny biznes, czują się nękane przez ZUS. Wywiesiły banery pod oknami urzędników

Byłam na zwolnieniu chorobowym, a później na urlopie macierzyńskim, ale odprowadzałam składki. Zatrudniałam też pracowników - wyjaśnia opolanka. - Kilka miesięcy wcześniej, gdy kończył mi się okres preferencyjnych opłat, pani w ZUS-ie poradziła mi, żebym zdecydowała się na wyższe składki, bo jestem młoda, pewnie zechcę urodzić dziecko, a wtedy dostanę wyższe świadczenia. Zdecydowałam się na takie rozwiązanie. Miesięczna składka wynosiła ok. 4 tysięcy złotych. Później, gdy zaszłam w ciążę i poszłam na zwolnienie chorobowe, za każdy miesiąc dostawałam blisko 8 tysięcy złotych. Niczego nie wyłudziłam, działałam w granicach prawa, a potraktowano mnie jak potencjalną oszustkę. To nie była kontrola, która ma wyłapać naciągaczy, nie obowiązywała zasada domniemania niewinności. To uczciwi ludzie musieli dowodzić, że nie zrobili nic złego.

W przypadku pani Moniki skończyło się na stresie. Tyle szczęścia nie miała pani Izabela z Opola, w przypadku której ZUS uznał, że prowadziła działalność fikcyjną. Istnieje ryzyko, że będzie musiała zwrócić blisko 200 tys. złotych. - Po urlopie macierzyńskim zaszłam w kolejną ciążę. Pojawiły się komplikacje, dlatego lekarz wysłał mnie na chorobowe. ZUS uznał widocznie, że prowadzę fikcyjną działalność, żeby wyciągać pieniądze od państwa. Z miejsca wstrzymał mi wypłatę chorobowego - mówi rozżalona opolanka. - Dowodem było dla nich na przykład to, że nie miałam reklamy albo pracowałam dla jednego wykonawcy. Moja firma działa do dziś. Sprawa rzekomej fikcji jest w sądzie. Jeśli przegram, będę musiała zapłacić prawie 200 tys. złotych, a to dla mnie astronomiczna kwota.

- Należy podkreślić, że są to pieniądze nas wszystkich, którzy wpłacają składki do funduszu chorobowego. Dlatego też naszym obowiązkiem jest sprawdzanie, by nie dochodziło do nadużyć - argumentuje Sebastian Szczurek z opolskiego ZUS.- Poruszamy się ściśle w ramach obowiązujących nas norm prawnych. Słuszność tych działań potwierdzają wyroki sądowe. W 2018 roku w ponad 75 proc. przypadków sąd podtrzymał decyzję ZUS.