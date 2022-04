Najbogatsi polscy sportowcy. Popek, Piątek, Świątek - ile zarabiają znani sportowcy w Polsce? Zobacz zestawienie!

Absolutnym brakiem zaskoczenia z pewnością jest to, jacy sportowcy zarabiają najwięcej, przynajmniej w Polsce. Piłka nożna jest sportem zdecydowanie dominującym w naszym kraju, co automatycznie sprawia, że piłkarze mają zdecydowanie większe dochody aniżeli większość pozostałych grup zawodowo uprawiających sport. Ile zarabiają sportowcy z najlepszymi wynikami?

Ile zarabiają sportowcy w Polsce?

Wojciech Szczęsny

Arkadiusz Milik

W kategorii najlepiej zarabiających polskich sportowców wyróżnić można innego piłkarza, który do niedawna jeszcze występował w barwach SSC Napoli. Piłkarz zarabiał tam 2,5 miliona euro w każdym sezonie, co podwoił po przejściu do Ligue 1. Dla Olympique Marsylia zarabia on w każdym sezonie aż 5 milionów euro.