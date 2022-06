Polski Ład to skok cywilizacyjny dla Opolszczyzny. Nasz region otrzymał ponad miliard złotych!

Wkrótce na Opolszczyznę w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład trafi kolejne 705 milionów złotych.

- Po 1989 roku nigdy do naszego regionu tak ogromne środki finansowe nie dotarły. Jeśli weźmiemy pierwszą edycję, w której otrzymaliśmy 497 mln zł, to łącznie w ramach Polskiego Ładu na Opolszczyznę trafi nie bagatela 1 mld 202 mln zł. Jeśli w minionych latach do województwa opolskiego trafiała ta końcówka, czyli 202 mln zł, to już byliśmy zadowoleni, że mamy fundusze na inwestycje. Należy także pamiętać, że są to pieniądze dodatkowe do tych środków, którymi już Opolszczyzna dysponuje. Nie można bowiem zapomnieć o rządowym funduszu inwestycji na drogi na Opolszczyźnie, z którego otrzymaliśmy 58 mln zł, a z przejściami dla pieszych jest to łącznie 63 mln zł – tłumaczy wojewoda Kłosowski.