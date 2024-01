Powstał film o Janie Zamoyskim i słynnej bitwie pod Byczyną. Jego twórcy przyjechali do Byczyny

W 2023 roku film „Gra o koronę” otrzymał Złoty Ryngraf podczas Festiwalu Kultury Narodowej „Pamięć i Tożsamość” w Warszawie.

- Ale chodziło nam również o to, aby przypomnieć postać Jana Zamoyskiego, który był najmądrzejszym człowiekiem tamtych czasów – wyjaśniał Alfred Pyko. - Przede wszystkim był bardzo dobrze wykształcony (studiował we Włoszech). Charakteryzowały go charyzma, piękna wymowa i dar przekonywania. Pewnie gdyby nie konflikt ze Zborowskimi, losy Polski i Zamoyskiego mogły się inaczej potoczyć, a trzeba pamiętać, że jego potomkowie żyją do dziś.