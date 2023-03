Prawie milion złotych na orkiestry dęte z Opolszczyzny. Podpisano umowy w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Ponad milion złotych na przedsięwzięcia kulturalne uwzględniono w ramach tegorocznego Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Z tego 990 tys. złotych wspomoże działalność orkiestr dętych z Opolszczyzny.

W województwie opolskim mamy około 70 orkiestr dętych.

- To wielki kapitał edukacyjny - zaznacza marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła. - Wielu z uczestników orkiestr to są wychowankowie szkół muzycznych I i II stopnia i ognisk muzycznych. W orkiestrach mogą kontynuować to, co zaczęli wcześniej - niełatwą edukację muzyczną.