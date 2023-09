Przez granicę i góry poszli z Głuchołaz do Maryi. Pielgrzymka do Zlatych Hor odbywa się od 28 lat

Mszy świętej przewodniczył ks. Tomasz Struzik, proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Głuchołazach. W czasie homilii odniósł się do treści Ewangelii z dnia, którą była przypowieść o talentach. Wskazał na Maryję, której otrzymanym i pomnożonym talentem była wiara.

- Dlaczego sobota jest dniem poświęconym Matce Bożej? - pytał kapłan. - Bo w wielką sobotę Maryja jako jedyna zachowała wiarę. To był bardzo trudny moment. W wielki piątek, kiedy Jezus umiera, a jego uczniowie wątpią, inni uciekają, są nieobecni, to Maryja wierzy jako jedyna w tym trudnym doświadczeniu. Wierzy, że to nie jest koniec i coś wielkiego się jeszcze wydarzy.