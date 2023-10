Spotkanie przedsiębiorców w Namysłowie. Za nami kolejne spotkanie w ramach Forum Lokalnego Biznesu

Forum Lokalnego Biznesu to cykl spotkań przygotowanych z myślą o właścicielach i szefach małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Zarówno tych, którzy mają już dużą renomę na rynku, jak również dla osób zaczynających swoją przygodę z biznesem. Dzięki partnerom cyklu, spotkania mają na celu pokazanie zarówno indywidualnej oferty oraz szeroko rozumianych szans rozwoju. Przygotowane na spotkania prelekcje jak i późniejsze rozmowy kuluarowe, pozwalają właścicielom firm na poznanie nowych narzędzi wspierających działalność i pozwalających na jej rozwój.

Spotkanie w Namysłowie otworzył tradycyjnie Tomasz Kapica - redaktor naczelny Nowej Trybuny Opolskiej, który podkreślał w swojej wypowiedzi, że Opolszczyzna to bardzo dobre miejsce dla przedsiębiorców.

- Opolszczyzna to świetne miejsca do robienia biznesu. Zarówno małego, jak również tego dużego. Namysłów, w którym się znajdujemy ma wielkie szczęście do włodarzy. Ludzie w tym powiecie angażują się w sprawy biznesowe i patrzą przychylnym okiem na rozwój naszego regionu i samego Namysłowa - mówił Tomasz Kapica.