"Szadź" - będzie drugi sezon serialu kręconego w Opolu. Twórcy piszą scenariusz

Serial "Szadź" to opowieść o dochodzeniu prowadzonym przez komisarz Agnieszkę Polkowską (w tej roli Aleksandra Popławska), która ściga błyskotliwego seryjnego mordercę. Jest nim religioznawca i wykładowca akademicki Piotr Wolnicki (w którego wciela się Maciej Stuhr).

To, kto zabija, nie jest żadną tajemnicą i widzowie wiedzą to praktycznie od samego początku. Tym, co napędza akcję są relacje pomiędzy poszczególnymi postaciami, ujawniane stopniowo i rzucające nowe światło na wydarzenia.

Serial "Szadź". Akcja osadzona w Opolu

Serial "Szadź" został wyprodukowany przez Akson Studio na zlecenie telewizji TVN i należącej do niej platformy streamingowej Player.pl. Akcja osadzona jest w Opolu, a miasto za lokowanie go w ujęciach plenerowych oraz w przebitkach scen zapłaciło 370 tys. zł.