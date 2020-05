Farma fotowoltaiczna powstanie na terenach Elektrowni Opole. Z prądu skorzysta blisko 900 gospodarstw domowych

W listopadzie 2019 roku spółka wydzierżawiła PGE Energii Odnawialna ok. 100 ha gruntów należących do Elektrowni Bełchatów. Powstanie na nich jedna z największych w kraju instalacja fotowoltaiczna, której produkcja wystarczy na pokrycie potrzeb energetycznych niemal 30 tys. gospodarstw domowych.

- Budowa farm fotowoltaicznych, które powstaną na terenie Elektrowni Opole oraz w bełchatowskim kompleksie energetycznym to część realizowanego w Grupie PGE Programu PV, którego celem jest osiągnięcie do 2030 r. ok. 2,5 GW mocy z energii słonecznej. Do tej pory udało nam się zabezpieczyć ponad 1000 ha gruntów, na których można zbudować farmy słoneczne o mocy przeszło 500 MW - podał Paweł Mazurkiewicz, p.o. prezesa PGE Energia Odnawialna.

