Opolski "kolejowy okrągły stół". Samorządowcy upominają się o zlikwidowane połączenia

- Ale to przewoźnik decyduje, którędy chce jechać - zaznacza Zbigniew Makowski, zastępca dyrektora ds. eksploatacyjnych Zakładu Linii Kolejowych w Opolu. - Kończy się modernizacja linii z Kędzierzyna, ostatnie dokumentacje i certyfikaty spływają, żeby można było podnieść prędkość do 160 km/h. To muszą być urządzenia sterowane ruchem kolejowym, które mają dopuszczenie do takiej prędkości, bo urządzenia, które były wcześniej miały tylko dopuszczenie do 120 km. Zrobić nawierzchnię to nie wszystko. Według mojej wiedzy, to jest najpóźniej grudzień tego roku, że prędkość się podniesie.