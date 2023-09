Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki rozpoczyna nabór wniosków na studia podyplomowe. Sprawdziliśmy, kto może zdobyć dofinansowanie

Projekt „Opolskie kształcenie ustawiczne" realizowany będzie od września 2023 do lipca 2025. Całkowita wartość projektu wynosi 33.123.755 zł, z czego dotacja z Unii Europejskiej wyniesie aż 25.956.987 zł.

W ramach projektu „Opolskie kształcenie ustawiczne" osoby od 15. roku życia, które chcą podnieść swoje kompetencje, mogą otrzymać wnioski o dofinansowanie do kursów, szkoleń oraz studiów podyplomowych.

W nowym projekcie „Opolskie kształcenie ustawiczne" program szkoleń został rozszerzony. Możliwe będzie m.in. skorzystanie z kursów językowych.

Wysokość maksymalnego dofinansowania wyniesie do 9500 zł, co może stanowić aż 85 procent kosztów.

- Zainteresowanie projektem jest ogromne, ale ogromna też jest kwota, jaką przeznaczyliśmy na ten cel, dlatego zachęcam każdego, do składania wniosków. Preferowany sposób aplikacji to forma elektroniczna, ale po szczegóły zapraszam na stronę OCRG lub do Punktu Informacyjnego OCRG na Krakowskiej 38, gdzie można uzyskań wszystkie informacje i pomoc w procesie rekrutacji - dodaje Szymon Ogłaza.