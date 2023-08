Wspaniałe smaki, zioła, produkty tradycyjne, rękodzieło i obcowanie z historią. Trwa II EtnoFestiwal na Zamku Książęcym w Niemodlinie Sławomir Draguła

Opolszczyzna ma najwięcej wpisów na krajowej liście dziedzictwa niematerialnego. Aż 15 dotyczy naszego regionu. Prezentowane są one podczas II Opolskiego EtnoFestiwalu, który we wtorek 15 sierpnia odbywa się na Zamku Książęcym w Niemodlinie. Impreza zakończy się grubo po północy, a o 20:00 zagra nawiązujący do mitologii kaszubskiej zespół Kiev Office.