Kolejny wierny odznaczony medalem od papieża. Czesław Śnigórski był kierowcą ośmiu opolskich biskupów

– Pan Czesław Śnigórski poświęcił 47 lat pracy jako wolontariusz w kurii, w roli kierowcy biskupów. Woził bp. Antoniego Adamiuka, bp. Jana Bagińskiego, bp. Jana Wieczorka, także bp. Pawła Stobrawy czy bp. Jana Kopca i oczywiście abp. Alfonsa Nossola. Jak trzeba było, to pojechał z bp. Andrzejem Czają czy ze mną. Jego pasja i prowadzenie samochodu oraz szacunek, godność i kultura, to coś, za co jestem ogromnie wdzięczny. To niesamowity człowiek – podkreślał w rozmowie z diecezjalnym Radiem Doxa ksiądz biskup Rudolf Pierskała.