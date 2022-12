Opolskie firmy dobrze sobie radzą w trudnych czasach. Tak wynika z prestiżowego rankingu Złota Setka

Wyniki rankingów zostały zaprezentowane na gali, której organizatorami byli Politechnika Opolska i Nowa Trybuna Opolska.

Ranking Złota Setka został opracowany przez dr. inż. Łukasza Macha, ekonomistę i prodziekana ds. organizacyjnych z Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, a w pracach brali też udział jego studenci. Przy opracowaniu opierano się na danych z Krajowego Rejestru Sądowego.

- Biorąc pod uwagę rok 2020 i 2021, cieszy to, że przedsiębiorstwa rok do roku osiągnęły lepsze parametry finansowe, czyli mimo że jest trudny okres w gospodarce, trudny okres na rynku, to przedsiębiorstwa sobie radzą z roku na rok coraz lepiej – analizował dr. inż. Łukasz Mach. - To jest optymistyczne. Mamy rok 2022, czyli znowu nową sytuację rynkową i mam nadzieję, że kolejny ranking znów pokaże, że przedsiębiorstwa na Opolszczyźnie są na tyle rozwinięte i stabilne, że z nową sytuacją sobie poradzą tak samo dobrze.