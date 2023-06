Odbudowa linii kolejowej Racibórz - Głubczyce - Racławice Śląskie. Umowa na finansowanie inwestycji podpisana. Kiedy na tory wrócą pociągi?

Do 2029 roku linia kolejowa łącząca Głubczyce z Raciborzem i Racławicami Śląskimi ma zostać gruntownie zmodernizowana. W poniedziałek w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim podsumowano trzyletnie starania, aby przywrócić pasażerski ruch kolejowy na południu województwa.

Wartość netto projektu to 535 mln złotych. W 85 procentach finansowanie prac będzie pochodziło z rządowego programu „Kolej+”. Pozostałą część dołożą samorządy. Udział w finansowaniu prac projektowych zapowiedziała również firma Eko-Okna S.A. z Kornic w gminie Pietrowice Wielkie.

- W tej chwili podpisujemy umowę o finansowanie tej inwestycji. W najbliższych tygodniach zostanie ogłoszony przetarg na dokumentację techniczną. Po wyłonieniu wykonawcy, zrealizowaniu dokumentacji technicznej, przystąpimy do fizycznych prac realizacyjnych – tłumaczy wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

- To zwieńczenie prawie trzech lat współpracy w gronie samorządowo-poselsko-rządowym. Odbyliśmy w tym czasie mnóstwo spotkań – mówi Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa opolskiego.

Co ważne, projekt przywrócenia kolei na południu regionu ma charakter ponadpartyjny. Stronę samorządową koordynuje i reprezentuje Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

54-ilometrową trasę kolejową łączącą Racławice Śląskie, Głubczyce i Racibórz tworzą linie nr 177 i 294. W ramach przebudowy linia zostanie zelektryfikowana, a pociągi będą mogły poruszać się po niej z prędkością do 120 km/h. Dzięki temu przejazd z Głubczyc do Raciborza zajmie jedynie 36 minut, a do Opola, przez Nysę, 2 godz. 10 minut.